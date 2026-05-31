Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 12:25

В Волге под Балаково нашли тело 25-летнего мужчины

В акватории Волги в Балаково обнаружено тело молодого человека
Источник:kp.ru

В Балаково следователи проводят проверку по факту гибели 25-летнего мужчины. 30 мая 2026 года в акватории Волги, в пределах судоходного канала, местные жители обнаружили тело без признаков жизни. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело из воды и передали правоохранительным органам.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предстоит выяснить причину смерти — возможно, несчастный случай или криминал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.