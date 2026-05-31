В Волге под Балаково нашли тело 25-летнего мужчины

В Балаково следователи проводят проверку по факту гибели 25-летнего мужчины. 30 мая 2026 года в акватории Волги, в пределах судоходного канала, местные жители обнаружили тело без признаков жизни. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело из воды и передали правоохранительным органам.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предстоит выяснить причину смерти — возможно, несчастный случай или криминал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.