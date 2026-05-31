Саратов стал центром межрегиональных казачьих состязаний

В Саратове прошел ежегодный межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар — Шермиции». Мероприятие на ипподроме объединило казаков из Саратовской, Самарской, Пензенской и Волгоградской областей. От имени губернатора Романа Бусаргина участников приветствовал первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Денис Попонов. В приветственном адресе главы региона отмечено, что фестиваль — это живая связь поколений.

Гости увидели выступления по фланкировке шашкой и джигитовке, традиционные песни и танцы. Казаки соревновались в рубке шашкой и гиревом спорте. Для молодежи организовали борьбу на поясах, сборку автоматов, бои на мягких палках, перетягивание каната и метание ножей. Зрителям также продемонстрировали традиционный казачий обряд посажения на коня.

За активную работу по развитию казачества представителям обществ вручили Благодарственные письма и Благодарность губернатора. Фестиваль организован при грантовой поддержке правительства области.