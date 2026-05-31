Творческая лаборатория театра Наций пройдёт в Балаковском ТЮЗе

С 8 по 14 июня в Балаковском театре юного зрителя имени Е.А. Лебедева в рамках проекта «Территория культуры Росатома» пройдёт Творческая лаборатория театра Наций. Для балаковских артистов запланированы тренинги по сценической речи «Живое слово» под руководством актрисы, режиссёра и педагога Оксаны Тарунтаевой, а также пластический мастер-класс «Парная акробатика. Сценический бой» от педагога Льва Смирнова. Технические специалисты театра смогут поучаствовать в рабочих встречах с ведущими профессионалами театра Наций.

В программе лаборатории предусмотрены и общедоступные мероприятия для всех желающих. Кроме того, в процессе работы будут подготовлены два режиссёрских эскиза с участием актёров театра, которые можно будет увидеть 14 июня. После показа зрители смогут обсудить увиденное и поделиться впечатлениями с артистами.

Запись на мероприятия откроется после 8 июня. Следите за объявлениями на сайтах театра и министерства культуры. Это уникальная возможность для зрителей и профессионалов познакомиться с новыми театральными форматами и повысить своё мастерство.