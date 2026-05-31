Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 11:03

В Новобурасском районе «серебряные» волонтёры плетут летние маскировочные сети для СВО

«Серебряные» волонтёры Новых Бурас изготавливают камуфляжные сети для бойцов
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Новобурасском районе «серебряные» волонтёры, участники клуба «Лучик добра» и получатели социальных услуг организовали мастерскую по плетению маскировочных сетей. В здании одного из корпусов школы № 1 в рабочих посёлках Новые Бурасы они изготавливают камуфляжные сети для бойцов СВО.

Сейчас работа особенно трудоёмкая: на передовую скоро отправится «лето». «Сеть должна быть максимально похожей на природный рисунок земли и растений. От этого зависят не только успехи на фронте, но и жизни ребят», — комментирует пенсионерка Наталья Михайловна. Руками мастериц уже изготовлено и отправлено более 150 защитных сетей.

Деятельность волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».