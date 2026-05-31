НовостиОбщество31 мая 2026 10:55

На улице Уфимцева заменили 300 метров водопроводных сетей

В Саратове завершаются работы на первом объекте программы
Источник:kp.ru

В Саратове завершается ремонт первого объекта в рамках нового этапа программы по обновлению водоканальных сетей. Речь об улице Уфимцева. Здесь фактически заново построили более 300 метров коммуникаций, смонтировали 7 новых колодцев и установили современное запорное оборудование.

Изношенность труб на этом участке достигала почти 100%. Постоянные аварии оставляли жителей без воды. Теперь коммунальщикам предстоит переподключить абонентов на новые сети и завершить благоустройство территории.

Всего в этом году по программе отремонтируют 27 аварийных участков. Общее финансирование превышает 1 миллиард рублей. Старые трубы уходят в историю — вместе с вечными отключениями.