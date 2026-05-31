В микрорайоне Шурова гора строят детский сад на 400 мест

В микрорайоне Шурова гора в Энгельсе продолжается строительство нового детского сада. Общая готовность учреждения на сегодняшний день составляет 30%. Детский сад, который возводится в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным, должен заработать уже в следующем году. Это крайне необходимое для района учреждение будет состоять из двух корпусов и сможет принять 400 малышей.

Каркас первого здания для 6 групп уже построен. Сейчас выполняется монтаж окон, утепление фасада, обустройство всех внутренних коммуникаций. На втором корпусе началась кирпичная кладка второго этажа. Работы идут по графику, подрядчик обещает сдать объект вовремя.