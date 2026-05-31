В Саратове усилят контроль за состоянием газонов, деревьев и кустарников

При объезде городских территорий с главами районных администраций обсудили состояние зелёных насаждений — деревьев, кустарников, газонов. В сухую погоду этот вопрос особенно актуален. Главное требование — следить не только за малыми архитектурными формами, покрытиями и освещением, но и за зелёными насаждениями.

Через несколько лет после высадки деревья и кустарники требуют ревизии: где-то нужно проредить, где-то подсадить новые, заменить плохо прижившиеся растения. Совместно с руководителями служб по благоустройству поручено проанализировать графики полива и покоса — трава не должна выгорать, газоны должны выглядеть ухоженными. Скверы и парки должны быть живыми, комфортными пространствами.

Главы районов должны регулярно обходить уже благоустроенные территории и оперативно реагировать на замечания жителей. Отдельное поручение — по набережной Космонавтов и аллее на улице Рахова: хаотичных стоянок самокатов быть не должно. Поручено встретиться с представителями бизнеса, работающего на этих и других общественных территориях.