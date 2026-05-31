В мэрии Саратова прошла встреча с многодетными семьями

В городском комитете по управлению имуществом прошла еженедельная встреча с многодетными семьями. Участие приняли шесть представителей. Обсуждались вопросы получения и формирования перечня земельных участков для многодетных семей, возможность самостоятельного выбора участка и оформления денежной выплаты вместо земли.

Председатель комитета Александр Серебряков подробно ответил на все вопросы. Он подтвердил, что после оформления права собственности участок можно продать — ограничений нет. Также он отметил, что в перечне указаны участки с возможностью обеспечения их коммуникациями. Подробности можно узнать в описании каждого объекта.

Вся информация о предоставлении земельных участков размещена на официальном сайте комитета в разделе «Многодетным». Комитет продолжит проводить еженедельные встречи, чтобы многодетные семьи оперативно получали необходимую информацию в удобном формате.