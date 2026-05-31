В Саратове многодетные семьи обсудили получение земельных участков

В городском комитете по управлению имуществом прошла еженедельная встреча с многодетными семьями. Участвовали шесть представителей. Обсуждались получение и формирование перечня земельных участков, возможность выбора участка самостоятельно и оформление денежной выплаты вместо участка. Председатель комитета Александр Серебряков ответил на все вопросы.

Серебряков подтвердил, что после оформления права собственности участок можно продать — ограничений нет. В перечне указаны участки с возможностью подключения к коммуникациям. Подробности — в описании каждого участка. Информация о предоставлении участков доступна на официальном сайте комитета в разделе «Многодетным».

Комитет продолжит еженедельные встречи, чтобы многодетные семьи получали необходимую информацию оперативно и удобно.