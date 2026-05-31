Саратовцам рассказали, как выбрать сладкую черешню и свежую клубнику

На прилавках Саратова появились главные летние лакомства — клубника и черешня. Чтобы получить максимум пользы и удовольствия, сотрудники Роспотребнадзора советуют покупать ягоды только у проверенных продавцов, которые могут подтвердить качество документами. Пик сезона самых вкусных и полезных ягод придётся на конец июня — середину июля.

При выборе клубники обращайте внимание на внешний вид и запах. Ягода должна быть сухой, упругой, ярко-красной, без белых пятен и повреждений. Аромат — насыщенный ягодный. Зелёные листики у хвостика говорят о свежести. Черешню выбирайте по чистой, гладкой и глянцевой кожице без вмятин. Плодоножка обязательно зелёная и эластичная — сухая выдаёт долгое хранение. Жёлтые и розовые сорта будут с кислинкой, а тёмные — самыми сладкими.

«Перед употреблением переберите ягоды и тщательно промойте в дуршлаге, избегая горячей воды и мыла», — уточняют в Роспотребнадзоре. Помните: клубника и черешня скоропортящиеся. Покупайте столько, сколько съедите за пару дней. Храните в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере.