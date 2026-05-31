В экопарке Энгельса устанавливают спортивные и детские площадки

В новом экопарке в Летном городке Энгельса началась установка спортивных и детских площадок. Продолжение работ по благоустройству территории, стартовавших в прошлом году, стало возможным благодаря местным жителям, которые голосовали за проект в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Для подростков и молодежи оборудуют площадки для футбола и баскетбола, а также зону для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

Для самых маленьких жителей появится современная детская площадка с качелями, песочницей и игровыми комплексами. Кроме того, на территории парка будет комната матери и ребенка. Участок под новое место отдыха появился благодаря решению Президента Владимира Путина по расселению жителей аварийных домов. Из областного бюджета выделили средства на снос ветхих зданий.

В рамках первого этапа благоустройства здесь уже установили освещение, высадили более 3 тысяч деревьев и создали аллею в честь летчиков-героев.