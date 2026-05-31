Получатели соцуслуг из Новобурасского МР плетут маскировочные сети для бойцов СВО

«Серебряные» волонтеры, участники клуба «Лучик добра» и неравнодушные получатели социальных услуг комплексного центра соцобслуживания населения Новобурасского района присоединились к доброму делу.

В здании одного из корпусов школы № 1 р.п. Новые Бурасы старшие организовали мастерскую по изготовлению камуфляжных сетей. Они плетут маскировочные сети для бойцов специальной военной операции.

«Сейчас работа особенно трудоемкая – на передовую скоро отправится «лето». Сеть должна быть максимально похожей на природный рисунок земли и растений. От этого зависят не только успехи на фронте, но и жизни ребят», – комментирует пенсионерка Наталья Михайловна.

Руками мастериц уже изготовлено и отправлено на передовую более 150 защитных сетей.

Деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.