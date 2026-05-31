Творческая лаборатория театра Наций пройдет в июне в Балаковском ТЮЗе

С 8 по 14 июня в Балаковском театре юного зрителя им. Е.А. Лебедева в рамках проекта «Территория культуры Росатома» состоится Творческая лаборатория театра Наций.

В ходе лаборатории запланированы тренинги по сценической речи «Живое слово», которые для балаковских артистов проведёт актриса, режиссёр, педагог по сценической речи Оксана Тарунтаева, и пластический мастер-класс «Парная акробатика. Сценический бой» от педагога Льва Смирнова.

Для технических специалистов запланирована серия рабочих встреч с ведущими профессионалами театра Наций.

Помимо этого в программе лаборатории есть и общедоступные мероприятия для всех желающих.

В процессе лаборатории также будут подготовлены два режиссёрских эскиза с участием актёров театра, которые можно будет увидеть 14 июня.

После показа у зрителей будет возможность обсудить увиденное и поделиться впечатлениями с самими артистами.

Запись на мероприятия откроется после 8 июня.