Саратов стал центром межрегиональных казачьих состязаний

Фото: МинИнформ 64 Z

Ежегодный межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции» прошел на саратовском ипподроме. Мероприятие объединило казаков из Саратовской, Самарской, Пензенской и Волгоградской областей.

От имени Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина участников и гостей фестиваля приветствовал первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Денис Попонов.

Казачьи общества Саратовской области активно участвуют в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, сохранением и развитием самобытной казачьей культуры. Фестиваль, на котором мы сегодня собрались, — яркий тому пример. «Казачий Вар — Шермиции» — это не просто фестиваль, а живая связь поколений, - отмечено в приветственном адресе главы региона.

За активную работу по развитию и сохранению казачества представителям казачьих обществ были вручены Благодарственные письма и Благодарность Губернатора области.

Насыщенная программа фестиваля порадовала зрителей всех возрастов. Гости увидели захватывающие выступления по фланкировке казачьей шашкой и джигитовке, насладились традиционными песнями и танцами в исполнении творческих коллективов. Взрослые казаки демонстрировали мастерство в рубке шашкой по различным дисциплинам и состязались в гиревом спорте. Для казачьей молодежи организаторы подготовили отдельную программу: борьба на поясах, разборка и сборка автоматов, бои на мягких палках, перетягивание каната, метание ножей и другие традиционные казачьи состязания. Зрителям также продемонстрировали традиционный казачий обряд посажения на коня.

Особое внимание гостей привлекла выставка образцов народного казачьего промысла. Фестиваль стал настоящим праздником казачьей культуры и спорта, который не только сохраняет уникальную самобытность, но и вносит весомый вклад в патриотическое и физическое воспитание молодёжи.

Этнофестиваль «Казачий Вар — Шермиции» организован АНО «Саратовский центр казачьей культуры» при грантовой поддержке Правительства области.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области