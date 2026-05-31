Активные «серебряные» волонтеры посетили Национальный парк «Хвалынский»

Активные «серебряные» волонтеры и получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения Хвалынского района посетили Национальный парк «Хвалынский». Это уже не первая поездка в парк в рамках технологии «Социальный туризм».

На этот раз «экопутешествие» проходило на территории Хвалынского участкового лесничества по эко тропе «Царство птиц». Это тропа протяженностью 1,5 км с уникальным холмистым ландшафтом. Здесь встречаются реликтовые растения, а также редкие, занесенные в Красную Книгу представители флоры и фауны.

Птичье царство представлено 160 видами, среди которых можно выделить таких ярких представителей пернатых как орлан-белохвост, беркут, филин, серая цапля, черный аист и др.

«Посещение парка дарит уникальную возможность увидеть редчайшие растения, занесенные в Красную книгу. Если повезет, то можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Многие животные, чувствуя себя здесь в безопасности, часто близко подходят к людям. А еще такие путешествия дарят возможность подышать целебным воздухом реликтовых сосновых боров и насладиться потрясающими видами с вершин Хвалынских гор», – прокомментировала «серебряный» волонтер и руководитель клуба «Туризм» при центре Любовь Савинова.

Напомним, работа технологии «Социальный туризм» поддерживается национальным проектом Президента России Владимира Путина «Семья».