Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина готовится ярко отметить День защиты детей

Фото: Минкультуры Саратовской области

1 июня библиотека превратится в настоящую сказочную страну. Специалисты библиотеки подготовили для ребят и их родителей целую череду увлекательных событий, где каждый гость найдёт развлечение по душе.

Начнём 1 июня с музыкальной гостиной «Поделись улыбкою своей» в 10:00 — она пройдёт в Пушкинском зале. Вспомним любимые песни из советских мультфильмов и, конечно, потанцуем под них! Будет весело и взрослым, и детям: эти мелодии знакомы многим поколениям.

В это же время, в 10:00, на третьем этаже библиотеки состоится познавательно игровая программа «Детство — это я и ты». Ребят ждут весёлые подвижные игры и интересные задания на смекалку — отличная возможность проявить сообразительность, посоревноваться с друзьями и просто хорошо провести время!

Далее, в 11:00, в конференц зале стартует развлекательная программа «Праздник детства». Гости смогут насладиться музыкальными номерами учащихся Детской школы искусств № 15 им. Л. Л. Христиансена, узнать об истории праздника и познакомиться с настоящим героем — Максимом Смирновым, майором Росгвардии и участником специальной военной операции.

Чуть позже, в 11:30, в Отделе дошкольников самых маленьких гостей ждёт сказочный квест «Лето, Книга, Я!». Ребята превратятся в настоящих сыщиков: им предстоит разгадать книжные загадки и пройти увлекательные испытания, связанные с летом и любимыми литературными героями.

2 июня в 11:00 в конференц зале мы продолжим праздник познавательно игровой программой «Право быть ребёнком». На примере сказочных героев читатели узнают, где в сказках нарушаются права, и разберутся, как всё должно быть на самом деле.

Весёлые игры и конкурсы помогут закрепить полученные знания в увлекательной форме.