НовостиОбщество31 мая 2026 7:52

216 БПЛА сбиты в небе России ночью 31 мая, несколько - над Саратовской областью

Фото: МинИнформ 64 Z

В минувшую ночь, 31 мая, российские силы противовоздушной обороны успешно засекли и ликвидировали 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, относящихся к самолетному типу. Эта информация была обнародована Министерством обороны Российской Федерации.

Отмечается, что часть беспилотников была перехвачена в воздушном пространстве Саратовской области, а также в прилегающих Волгоградской и Воронежской областях.

Остальные дроны были успешно нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.

Напомним, сообщение об угрозе возможной атаки дронов на Саратовскую область поступило от губернатора Романа Бусаргина в 3:49.