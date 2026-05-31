В экопарке Летного городка начали монтаж спортивных и детских зон отдыха

Фото: Правительство Саратовской области

В Летном городке Энгельса, в новом экопарке, приступили к монтажу спортивных и детских зон отдыха. О начале работ проинформировал глава региона Роман Бусаргин.

Реализация мероприятий по благоустройству этой территории, начатая в минувшем году, получила свое продолжение благодаря активной позиции горожан, проголосовавших за данный проект в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды».

Планировка экопарка разрабатывается с учетом потребностей всех возрастных групп населения, чтобы сделать пространство максимально привлекательным и функциональным. Для юного поколения и молодежи предусмотрены специализированные площадки для футбола и баскетбола, а также зона для выполнения нормативов ГТО. Самых юных посетителей порадует современная игровая зона, включающая качели, песочницу и разнообразные игровые сооружения. В парке также появится комната матери и ребенка.

Губернатор отметил, что создание этой рекреационной зоны стало возможным благодаря решению Президента Владимира Путина о переселении граждан из ветхого жилья. Из региональной казны были выделены средства на демонтаж аварийных строений. На первом этапе благоустройства уже проведено освещение, высажено свыше трех тысяч деревьев и обустроена аллея, увековечивающая память летчиков-героев.