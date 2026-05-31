Саратовцам напомнили о предстоящем отключении холодной воды в городе на сутки

МУПП "Саратовводоканал" сообщил о предстоящем отключении холодной воды у ряда потребителей в Кировском, Октябрьском, Заводском и Фрунзенском районах.

Сроки проведения работ:

Начало отключения: 3 июня, 01:00.

Завершение работ: 11:00, 4 июня.

Начало заполнения водовода: 11:00, 4 июня.

Важно отметить, что из-за значительной площади отключения, подача воды потребителям возобновится не ранее чем через 9 часов после начала заполнения водовода.

Также просим учесть, что полное восстановление нормального напора в системе водоснабжения затронутых районов может занять до 48 часов с момента окончания ремонтных работ.

Перечень улиц, попадающих под отключение:

Танкистов — 1-й Магнитный переулок — Крайняя — Вольская — Посадского — Астраханская — Танкистов.

Астраханская — Рабочая — железнодорожные пути — Соколовая — Крайняя — Танкистов.

Железнодорожные пути — Ново-Астраханское шоссе — 5-й Нагорный переулок — Прессовая — 6-й Нагорный проезд — лесной массив — Тракторная.

Ново-Астраханское шоссе — Киевский переулок — Орджоникидзе — проспект Энтузиастов — Пензенская — Томская — проспект Энтузиастов — Крымская — Ново-Астраханское шоссе — лесной массив — 5-й Нагорный переулок.

Крымская — проспект Энтузиастов — Азина — Фруктовый переулок — Ново-Астраханское шоссе.

Азина — Воробьевская — Песочная — Новая — Ново-Астраханское шоссе.

1-й и 2-й проезды им. Азина.

Поселки: Комсомольский, Князевка, Крекинг, Южный, Новый Южный.

Территории с пониженным давлением:

Посадского — Вольская — Советская — Рахова.

Возможно снижение напора холодной воды и на прилегающих территориях.

Подробная карта зоны отключения доступна для скачивания по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/UoudsuOpV1Eg1Q. Файл можно увеличить после загрузки.

Настоятельно рекомендуем заблаговременно, начиная с 31 мая, пополнить запасы питьевой воды. Это поможет снизить нагрузку на систему и избежать проблем с напором, особенно на верхних этажах, 2 июня, накануне отключения.

В течение 24 часов после возобновления водоснабжения советуем употреблять кипяченую питьевую воду.