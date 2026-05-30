На улице Уфимцева отремонтировали водопровод в рамках масштабной программы

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове продолжается реализация масштабной программы по ремонту сетей водоканала областного центра. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Программа преследует цель модернизации городской инфраструктуры, что положительно сказывается на качестве жизни граждан. Первым объектом, на котором завершаются работы в рамках нового этапа в Саратове, стала магистраль на улице Уфимцева. Фактически здесь заново построили более 300 метров коммуникаций и 7 колодцев, а также установили новое запорное оборудование.

Изношенность трубопровода на этом участке, как и в случае с другими, включенными в проект, была практически на уровне 100%. Постоянные аварии приводили к массовым отключениям. Сейчас коммунальным службам предстоит провести переподключение абонентов на новые сети. Параллельно после окончания вскрышных работ должны быть завершены все работы по благоустройству.

Всего в рамках нового этапа региональной программы в этом году будет отремонтировано 27 аварийных участков. Общий объем финансирования превышает 1 млрд рублей.