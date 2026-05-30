В Саратове ищут 74-летнюю женщину с серой кошкой

В Саратове ищут 74-летнюю Татьяну Новоселову (Власову). Женщина ушла из дома 29 мая и до сих пор не вернулась, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч. С собой у Татьяны серая кошка в переноске. Пропавшая была одета в черное пальто, серые кроссовки и зеленую повязку.

У женщины возможна потеря памяти и дезориентация. Волонтеры просят всех, кто видел похожего человека, сообщить об этом. Штаб, где в 14:00 стартует сбор, находится на улице Батавина возле дома №11.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Татьяны Новоселовой, звоните по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Людмила (Соловушка) 8-937-224-06-60.