Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом на самокате мальчике в Саратове

В Саратове двое подростков на одном электросамокате сбили семилетнего мальчика в пешеходной зоне. Инцидент произошёл в мае текущего года. В результате наезда ребёнок получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Информация о происшествии появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс.

Следственное управление СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту травмирования малолетнего. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования. Глава ведомства взял дело под личный контроль.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, включая наличие законных оснований для управления самокатом подростками и соблюдение правил дорожного движения в пешеходной зоне. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и их законных представителей.