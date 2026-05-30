В муниципалитетах разработают планы инвестиционного развития

28 мая в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина состоялся круглый стол, посвящённый актуальным вопросам инвестиционного развития муниципальных образований. Представитель министерства инвестиционной политики рассказал, как должна быть устроена структура планов инвестиционного развития, которые необходимо подготовить в этом году. Он также представил новый Муниципальный стандарт, разработанный министерством совместно с Корпорацией развития, и затронул муниципальную часть Национальной модели условий для ведения бизнеса.

«Национальная модель целевых условий для ведения бизнеса — это инструмент, который выравнивает правила для бизнеса по всей стране, независимо от региона. Наша задача — убрать административные барьеры, ускорить процедуры и сделать регион комфортным для инвесторов и предпринимателей», — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко. Кроме того, участникам подробно рассказали о комплексной оценке работы муниципальных районов и городских округов, в первую очередь о новых правилах 2026 года и системе начисления баллов.

В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы представителей муниципалитетов. Внедрение нового стандарта и оценка эффективности работы местных администраций направлены на создание благоприятного инвестиционного климата. Планы инвестиционного развития, которые предстоит разработать районам, станут основой для привлечения капитала и реализации новых проектов. Следующие шаги по внедрению стандарта будут обсуждаться в рамках стратегических сессий. Все материалы будут направлены в муниципальные образования. Работа продолжается. Результаты внедрения нового подхода оценят по итогам года.