Ремонт участка дороги на Тамбов в Турковском районе выполнен на треть

На автомобильной дороге «Турки – Лунино – Марьино» в Турковском районе завершается устройство асфальтогранулобетонного слоя. Ремонт участка протяжённостью 15 км выполняется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога соединяет 13 населённых пунктов с райцентром, в этих сёлах находятся девять крестьянско-фермерских хозяйств.

На сегодняшний день на 14 км восстановлено изношенное покрытие методом холодной регенерации. В результате получился прочный асфальтогранулобетонный слой. Поверх него подрядчику предстоит уложить ещё два слоя асфальтобетона, что позволит усилить конструкцию дороги. Готовность объекта превышает 30%.

По этой трассе можно добраться до соседнего Романовского района, а также выйти на Тамбовскую область. Ранее по нацпроекту привели в порядок 5 км этой дороги.