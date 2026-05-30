Бастрыкин взял на контроль дело о драке подростков в Энгельсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Саратовской области Илье Михайлину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения вреда здоровью 13-летнего мальчика в Энгельсе. 20 мая 2026 года около одного из учебных заведений города 14-летний подросток в ходе конфликта нанёс потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

По размещённой в СМИ информации следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики. Глава СК России взял ход расследования на личный контроль.

