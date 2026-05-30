В Детском парке Саратова модернизируют библиотеку по нацпроекту «Семья»

Глава Саратова посетил муниципальную детскую библиотеку №38 в Детском парке, где продолжается модернизация по нацпроекту «Семья». Проект включает ремонт фасада, кровли, благоустройство территории, замену систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. Сейчас идут демонтаж старых конструкций, подготовка пола, перенос кабеля.

После модернизации внутреннее пространство библиотеки качественно изменится: расширится площадь для читателей и книжного фонда, создадут развивающую среду для детей и подростков, включая ребят с ОВЗ. В этом году Детскому парку исполняется 90 лет, и обновленная библиотека станет подарком юным горожанам.

Председателю комитета по культуре поручено ежедневно контролировать ход работ.