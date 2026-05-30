Панков с жителями Аткарска взяли на контроль строительство водозабора

Депутат Госдумы Николай Панков с жителями Аткарска продолжает контролировать решение проблем водоснабжения. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«В городе реализуется масштабный проект. Это строительство водозабора на ул. Лермонтова по программе комплексного развития сельских территорий. Он поможет обеспечить людей чистой водой в необходимом количестве. Ранее от жителей было много жалоб, что из крана течёт грязная вода.

На сегодня уже готовы четыре скважины. Пятая в процессе строительства. Всего их будет десять. Готовится фундамент под станцию очистки воды. Построены насосная и канализационная станции, установлены водонакопительные ёмкости. Работы идут по графику. Важно, чтобы стройконтроль уделял объекту повышенное внимание. Средства федеральные, и спрос за них будет строгий.

Людям очень нужна чистая вода, от этого зависит их здоровье и качество жизни. Поэтому нужно рассмотреть возможность быстрее запустить в работу новый водозабор. Будем это совместно обсуждать»,- отметил Николай Панков.