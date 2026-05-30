В Балашове открылась выставка о князьях Волконских и русском театре

В Балашовском драматическом театре открылась передвижная выставка, посвящённая 165-летию со дня рождения князя Сергея Михайловича Волконского. Это был выдающийся деятель культуры, писатель, педагог, реформатор театра, директор Императорских театров и блестящий критик. Идейным вдохновителем стал Валерий Григоров, чья частная коллекция легла в основу экспозиции. Здесь можно увидеть уникальные фотографии семьи Волконских, редкие книги князя об актёрском мастерстве, издания о династии и другие бесценные материалы.

На презентации Валерий Александрович с увлечением рассказывал гостям о судьбе и достижениях князя, погружая всех в атмосферу ушедшей эпохи. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Григорова, специалиста по музейно-образовательной деятельности Анастасии Совинской и творческой команды театра. Экспозиция оформлена как передвижная, и Балашов стал первым городом, где её представили в таком формате.

«Я рада, что наш театр принимает такую выставку, — отметила директор театра Татьяна Чучкова. — Это не только творческое взаимодействие Балашова и Борисоглебска, но и важное событие в культурной жизни Прихопёрья». Выставка открыта для всех желающих в фойе второго этажа и будет работать до сентября. Посетители смогут прикоснуться к истории театрального искусства и узнать больше о знаменитой династии Волконских.