Более 5000 участников: в Саратове подвели итоги конкурса «Цифровой ветер»

Фото: СГТУ

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. 28 мая прошла торжественная церемония награждения финалистов Международного конкурса компьютерных работ «Цифровой ветер – 2026». В юбилейный, 25-й год, конкурс собрал 5123 участника в возрасте от 7 до 25 лет. Экспертный совет определил 109 призеров. Самым юным автором стал семилетний Лев Зинченко, получивший специальную награду — доказательство, что в IT нет возрастных рамок.

Организатор конкурса — Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ при поддержке минцифры области. За четверть века «Цифровой ветер» стал связующим звеном между образованием и реальным сектором цифровой экономики. Советник министра цифрового развития Кирилл Чернышов отметил, что конкурс эволюционировал от первых шагов в программировании до проектов в сфере искусственного интеллекта.

Мероприятие поддерживает подготовку кадров в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Владимиром Путиным.