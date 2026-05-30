К концу года в МКР Молодежный Саратова введут в эксплуатацию школу на 1100 мест

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин проинспектировал возведение новой общеобразовательной организации на 1100 ученических мест в микрорайоне Молодежный, расположенном в Ленинском районе Саратова. Данное учебное заведение войдет в состав крупного образовательного кластера, названного в честь участников специальной военной операции.

В Ленинском районе давно ощущается нехватка мест в школах, что приводит к обучению во вторую смену. Строительство новой школы позволит снизить нагрузку на существующие учебные заведения и обеспечить переход на односменный режим занятий.

Образовательный кластер включает в себя два здания школ и Центр детского творчества. Первое учебное заведение, рассчитанное на 550 воспитанников, оборудованное бассейном и спортивными площадками, функционирует в микрорайоне Ласточкино с 2023 года. Второе – мощностью на 1100 мест в Молодежном – планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Оно также будет оснащено стадионом, бассейном и лифтом с доступом к спортивному комплексу.

Оба здания школ объединены благоустроенной экотропой длиной 2,5 километра. Эта парковая зона была преображена в прошлом году по инициативе Володина в рамках депутатского проекта. В текущем году общее количество подобных зеленых зон в Саратове достигнет 98.

По словам Володина, решение назвать комплекс в честь участников СВО направлено на предоставление их детям доступа к современным условиям обучения. Возвращаясь домой, герои увидят, что их защита страны была не напрасной, поскольку для их детей созданы новые образовательные возможности.

«Когда мы говорим о Ленинском районе, до конца года постараемся сделать все, с вводом в эксплуатацию этих школ, чтобы у нас ушла вторая смена, чтобы не было переполненных классов, которые сейчас в изобилии, из-за того, что строили жилые массивы без социальной сферы, без школ, без садиков, без поликлиник. Вот мы с вами сегодня решаем и эту задачу», — отметил политик.