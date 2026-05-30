НовостиОбщество30 мая 2026 9:13

Саратовский производитель стекольных изделий учится бережливому производству

Саратовское предприятие «ТОСС» участвует в нацпроекте «Производительность труда»
Фото: МинИнформ 64 Z

Сотрудники саратовского производителя стекольных изделий ООО «ТОСС» прошли обучение на учебной площадке «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Производительность труда». Команда училась применять инструменты бережливого производства: выпускать продукцию требуемого качества с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

Под руководством тренеров Регионального центра компетенций участники выявляли и устраняли потери, разрабатывали мероприятия по улучшениям. В итоге поставленные задачи были достигнуты. Для пилотного потока выбран процесс производства стеклоизоляторов.

Как участник федерального проекта, ООО «ТОСС» намерено ежегодно повышать производительность труда на 5% в ближайшие три года. Проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года.