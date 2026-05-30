В Саратове возбудили дело о наезде электросамокатов на 7-летнего ребёнка

Фото: Следком 64

Следственные органы СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту травмирования 7-летнего мальчика в результате наезда двух электросамокатов. Инцидент произошёл 28 мая 2026 года вечером на аллее улицы Рахова (между улицами Кутякова и Зарубина). Ребёнку потребовалась медицинская помощь. Водители самокатов с места происшествия скрылись. Дело возбуждено по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. СК обращает внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил безопасного использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Лицам, управляющим электросамокатами, следует выбирать безопасную скорость, учитывать наличие пешеходов, особенно детей, и не допускать передвижения по пешеходным зонам с нарушением ограничений.

Родителям рекомендуется разъяснять детям правила безопасного поведения на улицах и не оставлять их без присмотра вблизи проезжих частей и мест интенсивного движения. Следственное управление предупреждает: несоблюдение этих требований может повлечь причинение вреда здоровью и предусмотренную законом ответственность. Всем, кто располагает информацией о случившемся, просьба обратиться в полицию или СК.