В четырех районах Саратова отключат холодную воду

В среду, 3 июня, произойдёт масштабное отключение холодной воды в четырёх районах. С 01:00 начнутся работы по замене участков водопровода на улицах Посадского, Астраханской, Большой Горной и Железнодорожной. Без воды временно останутся жители Кировского, Октябрьского, Заводского и Фрунзенского районов.

Работы планируют завершить к 11:00 4 июня, но полное восстановление подачи может занять до 9 часов после заполнения труб. Нормальное давление вернётся в течение 48 часов.

Под отключение попадают дома в границах улиц Танкистов, Вольской, Астраханской, Соколовой, проспекта Энтузиастов, Пензенской и других. В зоне пониженного давления — улицы Посадского, Вольская, Советская и Рахова.

Запаситесь водой и предупредите близких!