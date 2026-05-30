Жители Татищевского МР побывали в гостях в комплексном центре соцобслуживания

Жители села Мизино-Лапшиновка получили возможность узнать о деятельности комплексного центра социального обслуживания Татищевского района. В ходе визита в учреждение, пенсионеры села ознакомились с широким спектром доступных услуг и применяемыми современными социально-ориентированными методиками. Особое внимание было уделено программе реабилитации «Шаг за шагом» и посещению «Комнаты психологической разгрузки».

В завершение экскурсии для каждого гостя была предоставлена возможность протестировать массажное кресло и тренажер для ног, а также ощутить расслабляющую атмосферу и уединение сенсорной комнаты.

«Наша постоянная задача – способствовать улучшению качества жизни подопечных, делая ее более приятной и насыщенной, вне зависимости от возраста, состояния здоровья, места жительства или удаленности от нашего центра», – подчеркнули представители учреждения.

Стоит отметить, что внедрение инновационных социальных технологий в региональных центрах социального обслуживания осуществляется в рамках областной программы «Активное долголетие», являющейся частью национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.