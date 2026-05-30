НовостиПолитика30 мая 2026 4:54

В Балашовском районе проводили в последний путь погибшего в СВО контрактника

Юрий Григорьев из Саратовской области погиб в спецоперации
Фото: МинИнформ 64 Z

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий по контракту Юрий Григорьев. Администрация Балашовского района распространила информацию о гибели бойца.

Согласно некрологу, Юрий Григорьев, родившийся 17 января 1979 года в поселке Турки Турковского района, был уроженцем Саратовской области. Он принял решение пройти военную службу по контракту. За проявленные преданность Отчизне и храбрость при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции он получил высокую оценку от своего командования.

Продолжительность специальной военной операции на данный момент составляет пять лет. Официальные данные о суммарных потерях в ходе боевых действий не публикуются.