В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий по контракту Юрий Григорьев. Администрация Балашовского района распространила информацию о гибели бойца.

Согласно некрологу, Юрий Григорьев, родившийся 17 января 1979 года в поселке Турки Турковского района, был уроженцем Саратовской области. Он принял решение пройти военную службу по контракту. За проявленные преданность Отчизне и храбрость при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции он получил высокую оценку от своего командования.

Продолжительность специальной военной операции на данный момент составляет пять лет. Официальные данные о суммарных потерях в ходе боевых действий не публикуются.