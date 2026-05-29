Сергей Барулин направит половину зарплаты на памятник Вячеславу Малярову

Глава Балаковского района Сергей Барулин принял решение направить половину своей месячной заработной платы на создание памятника Вячеславу Малярову. Скульптуру планируется установить в одноимённом сквере в 9-м микрорайоне, где сейчас идёт благоустройство.

Высота памятника составит 4 метра, фигуры — 2,5 метра. Изготовлением займётся известный скульптор Андрей Щербаков. Стоимость проекта — 8,5 млн рублей. Глава района призвал всех неравнодушных присоединиться к сбору средств, который проводит «Балаковский благотворительный фонд».

«Любая сумма, даже самая скромная, будет важна для реализации этого проекта», — отметил Барулин. Реквизиты для перевода опубликованы.