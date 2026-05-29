В Энгельсе женщину-должницу арестовали за 200 неоплаченных штрафов

В Энгельсе впервые злостной неплательщице административных штрафов назначен арест. За последние три года у жительницы Энгельсского района образовалась задолженность порядка миллиона рублей. Ей вынесли более 200 постановлений о наложении административных штрафов. Судебные приставы провели опись имущества должницы. Теперь у нее есть месяц, чтобы погасить долг, иначе описанное имущество изымут и реализуют.

Специалисты административной комиссии составили в отношении гражданки пять протоколов по статье 20.25 КоАП РФ. Ранее она уже привлекалась к ответственности, и тогда суд назначил ей двойной штраф. На этот раз мировой суд назначил наказание в виде трех суток административного ареста.

Это первый случай с начала работы с неплательщиками, когда в отношении женщины-должника применен арест, а не штраф или обязательные работы.