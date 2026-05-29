В Энгельсе 14-летний подросток избил 13-летнего — возбуждено дело

В Энгельсе возбуждено уголовное дело после драки двух подростков. 20 мая вечером у одного из учебных заведений 14-летний парень нанёс травмы 13-летнему мальчику. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью следователи СК начали проверку.

Предварительно установлено: между подростками произошёл конфликт. В результате пострадавший получил телесные повреждения, которые квалифицированы как вред средней тяжести. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка и работе органов системы профилактики — как так вышло, что конфликт школьников дошёл до уголовного дела.