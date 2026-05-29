В саратовском транспорте введут пересадочный тариф со скидкой 5 рублей

В Саратове вводят пересадочный тариф в общественном транспорте. Благодаря ему вторая поездка станет дешевле на 5 рублей. Мера затронет электротранспорт и автобусы, работающие по брутто-контрактам: 11А, 41А, 18А, 6А, 8Б, 78 и 90А. Предполагается, что горожане смогут совершить одну льготную пересадку в течение 60 минут с момента первой валидации транспортной карты. Стоимость второй поездки снизится на 5 рублей.

Чиновники уточнили: отсчёт 60 минут начинается именно с первой валидации. При этом необязательно оплачивать проезд сразу, как только началась первая поездка. Пересадочный тариф будет действовать по единой льготной транспортной карте и транспортной карте «Поехали». Нововведение призвано сделать поездки с пересадками более выгодными для пассажиров.

Однако запуск проекта состоится не сразу. Пересадочный тариф введут после заключения мэрией соглашения с оператором, «который предложит наиболее выгодный тариф по сотрудничеству с возможной интеграцией». О точных сроках начала действия нового тарифа будет сообщено дополнительно.