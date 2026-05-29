На саратовском заводе «СЭПО-ЗЭМ» заложили Аллею поколений

На территории саратовского завода «СЭПО-ЗЭМ» состоялось торжественное открытие Аллеи поколений. Как отметили организаторы, с самого начала работы предприятия сотрудники не только возводили производственные корпуса, но и облагораживали прилегающую территорию. В разные годы несколько поколений руководителей и рядовых работников вносили вклад в озеленение и создание комфортной среды. Новая аллея призвана символизировать преемственность этой традиции.

Центральным событием стала высадка деревьев. В церемонии приняли участие представители администрации предприятия, профсоюзного комитета, совета ветеранов, заслуженные машиностроители РФ, заводские династии, наставники, участники специальной военной операции и молодые сотрудники «СЭПО-ЗЭМ». На аллее также установили закладной камень с памятной табличкой.

Аллея поколений стала символом уважения к истории завода и людям, которые строили его славу. Организаторы надеются, что новая традиция высадки деревьев в честь трудовых династий будет жить долгие годы. Мероприятие прошло в тёплой, душевной атмосфере. Ветераны делились воспоминаниями, а молодёжь обещала продолжать добрые традиции. Завод живёт не только производством, но и памятью о своих героях.