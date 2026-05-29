В Ровенской райбольнице установили новый цифровой рентген-аппарат

В Ровенской районной больнице установлен новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Аппарат позволяет быстро ставить диагноз, отслеживать динамику лечения и корректировать назначения.

Главный врач больницы Светлана Светова пояснила, что новый рентген даёт высокое качество изображения, позволяет записывать результаты на цифровые носители, передавать на монитор врача, хранить в электронном архиве и получать копии. Исследование проводится строго по назначению врача, записаться можно в регистратуре поликлиники.

Напомним, программа модернизации первичного звена, рассчитанная до 2025 года, по решению Президента продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет продолжать обновление медицинского оборудования и повышать доступность диагностики в районах области.