Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 13:00

В Ровенской райбольнице установили новый цифровой рентген-аппарат

Модернизация первичного звена продолжается в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Ровенской районной больнице установлен новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Аппарат позволяет быстро ставить диагноз, отслеживать динамику лечения и корректировать назначения.

Главный врач больницы Светлана Светова пояснила, что новый рентген даёт высокое качество изображения, позволяет записывать результаты на цифровые носители, передавать на монитор врача, хранить в электронном архиве и получать копии. Исследование проводится строго по назначению врача, записаться можно в регистратуре поликлиники.

Напомним, программа модернизации первичного звена, рассчитанная до 2025 года, по решению Президента продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет продолжать обновление медицинского оборудования и повышать доступность диагностики в районах области.