Энгельсский и Балаковский районы выполнили более половины дорожных работ

В мае определились два лидера региональной программы по ремонту дорог в сельских населённых пунктах Саратовской области. Энгельсский район выполнил 57% от запланированного объёма работ, Балаковский — 55%. Энгельсские дорожники завершили 13 объектов из 30, балаковские — 21 объект из 38. Самый протяжённый из готовых участков — 0,6 км асфальта на улице Первомайской в селе Натальино.

Третье место делят Новобурасский и Лысогорский районы с показателями 45,5% и 44% соответственно. У них разное число завершённых объектов (13 и 5), но протяжённость приведённых в порядок участков одинаковая — 1,8 км. Общая протяжённость готовых объектов на конец мая в области составляет 22 км.

Региональная программа действует пятый год подряд при контроле губернатора Романа Бусаргина. В этом году на ремонт сельских дорог выделено более 1,3 млрд рублей. Все работы должны завершиться не позднее сентября 2026 года.