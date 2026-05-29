Панков организовал приём саратовских врачей в Лысогорском районе

В селе Широкий Карамыш в отделении врача общей практики 28 мая прошёл выездной приём узкопрофильных врачей. Организовать его помог депутат Госдумы Николай Панков.

Напомним, о проблеме нехватки узких специалистов депутату рассказали жители во время встречи в Широком Карамыше.

Приём провели высококвалифицированные специалисты саратовского медуниверситета: кардиолог, невролог, уролог, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед. За консультацией к ним обратились более шестидесяти человек. Это жители не только Широкого Карамыша, но и расположенных рядом населённых пунктов – села Большая Дмитриевка и посёлка Раздольное. Многие, воспользовавшись случаем, посетили сразу нескольких узких специалистов.

«Обратился на приём из-за проблем с давлением. Врачи – специалисты своего дела, приняли, дали совет. И поставили на контроль, сказав, когда надо прийти в следующий раз. Такие приёмы очень востребованы, потому что в сельской местности не у всех есть возможность выехать в город по состоянию здоровья или из-за проблем с транспортом», - рассказал житель Широкого Карамыша Евгений Малышков.

«Пришла на приём к ортопеду, считаю, что такие выездные приёмы должны чаще проходить в наших сёлах», - отметила сотрудница сельской школы Александра Владимировна.

Татьяна Горевая – социальный работник. По её словам, этот приём помог не только ей лично, но и её подопечным. Им трудно добираться в районный или областной центр, а теперь они смогли получить необходимые консультации врачей рядом с домом.

Ранее такие выездные приёмы врачей прошли в сёлах Екатериновского и Калининского районов. Как отметил Николай Панков, они будут продолжаться там, где больше всего необходимо людям.

