Аварийно-восстановительные работы на самотечном коллекторе в Энгельсе. Что сделано:

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ЗАВЕРШЕНА ПРОКЛАДКА НОВОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 1400 мм, ПРОЛЕГАЮЩЕЙ НА ГЛУБИНЕ 7 МЕТРОВ. Следующий шаг - обустройство вводных камер и переключение к существующей системе.

Частично произведена осушка подвалов многоквартирных домов. В связи с технической особенностью завершение работ будет проведено после переключения новой ветки коллектора. Перед муниципальной властью поставлена задача совместно с управляющими компаниями отработать каждый адрес, встретиться с жителями и сообщить точные сроки запланированных работ.

Дальнейший плановый этап, к реализации которого приступят после завершения аварийных работ, - продолжение капитального ремонта коллектора на другом участке до улицы Ломоносова. Это дополнительные решения в рамках выделяемого финансирования из областного бюджета.