В Саратове прошел седьмой предпринимательский форум «Делай на 100»

В Историческом парке «Россия — Моя история» прошел седьмой предпринимательский форум «Делай на 100». Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения ведения бизнеса, обмена опытом и новых деловых контактов. Организатор — Центр «Мой бизнес» при содействии минэкономразвития области. Министр Андрей Разборов отметил, что в регионе действует свыше 82 тысяч субъектов МСП, ежегодный прирост — 3–4%, а вклад малого и среднего бизнеса в ВРП составляет около 30%.

В первой части форума предприниматели поделились историями успеха и стратегиями преодоления кризисов. Особый интерес вызвало выступление советника председателя ЦБ РФ Кирилла Тремасова о денежно-кредитной политике. Завершил форум ведущий бизнес-тренер России Радислав Гандапас, рассказавший о принятии эффективных решений в условиях турбулентности.

Форум подтвердил статус главного делового события региона, объединив представителей власти, федеральных экспертов и бизнес-сообщество.