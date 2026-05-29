Тягач насмерть сбил мужчину под Энгельсом 28 мая

В Энгельсском районе Саратовской области 28 мая произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 21:30 вблизи села Шумейка. Мужчина 1971 года рождения, управляя тягачом «Вольво», сбил пешехода — гражданина 1984 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Прибывшие медики ничем не смогли помочь пострадавшему. О других пострадавших в происшествии не сообщается.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняются причины и условия, приведшие к трагедии. По факту ДТП проводится проверка.