Расходы на нацпроекты в Саратовской области превысили 14 млрд рублей

Фото: МинИнформ 64 Z

Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, за четыре месяца 2026 года превысили 14 миллиардов рублей. По данным на 1 мая, исполнение составило 14,2 млрд рублей, из них за счет федеральных средств – 11,0 млрд рублей. Наибольшие расходы пришлись на нацпроект «Инфраструктура для жизни» – 7,6 млрд рублей.

На нацпроект «Молодежь и дети» направлено 2,6 млрд рублей, на «Семью» – 2,2 млрд рублей, на «Продолжительную и активную жизнь» – 1,6 млрд рублей. Также средства выделены на «Эффективную и конкурентную экономику» (61,6 млн рублей), «Туризм и гостеприимство» (60,4 млн рублей) и «Экологическое благополучие» (28,0 млн рублей).

Муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 3,0 млрд рублей.