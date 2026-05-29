В Саратове с 1 июня стартует проект «Дворовый тренер»

С 1 июня во всех районах Саратова стартует проект «Дворовый тренер», реализуемый при поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. В летний период на открытых площадках города квалифицированные специалисты и инструкторы будут проводить с детьми и подростками занятия по общей физической подготовке и командным игровым видам спорта. Организаторы приглашают ребят в возрасте от 7 до 18 лет провести время в дружеской атмосфере и активно отдохнуть на свежем воздухе.

Занятия абсолютно бесплатны. Регистрация не требуется — достаточно прийти на ближайшую площадку в своём районе. Первый этап проекта начнётся 1 июня и охватит все районы города. Это отличная возможность для школьников не только укрепить здоровье и развить физические навыки, но и найти новых друзей, проводя каникулы с пользой.

С расписанием первого этапа проекта можно ознакомиться по ссылке. Информация о времени и месте проведения занятий также будет публиковаться в официальных группах городской администрации и на районных площадках. Подробности можно уточнить в районных отделах по спорту. Проект «Дворовый тренер» работает под девизом: «Спорт — во дворы!»