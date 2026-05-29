В Саратовской области на этой неделе чаще регистрировали мальчиков

На этой неделе в отделах ЗАГС Саратовской области чаще регистрировали мальчиков.

В Ленинском отделе — 34 мальчика против 19 девочек, в Заводском — 13 против 9. В Энгельсском и Кировском отделах лидируют малышки: в Энгельсе зарегистрировали 24 девочки и 14 мальчиков, в Кировском — 17 девочек и 12 мальчиков.

Свидетельства о рождении получили две пары двойняшек: Николай и Дмитрий, а также Вадим и Дмитрий. Редкие имена недели: Демьян, Стефан, Фёдор, Варвара, Агата, Таисия, Александра, Евгения, Владимир.