Кадеты из Саратова победили на фестивале «Кадетская симфония»

Кадеты из Саратовской области приняли участие во Всероссийском фестивале «Кадетская симфония». Мероприятие прошло на уваровской земле в 14-й раз. В этом году фестиваль посвятили 81-й годовщине Победы и Году единства народов России. Около 200 участников из 13 кадетских и казачьих корпусов — от Луганска до Мурманска — съехались, чтобы показать выучку и почтить память героев.

Наш регион представляли воспитанники Саратовской кадетской школы-интерната №2 имени Талалихина. В программе: экскурсии, творческие номера, спорт, патриотическая акция «СВОих не бросаем!» — кадеты плели маскировочные сети. Участники возложили цветы к Вечному огню. Один из дней прошёл в Старой Ольшанке, где состоялись праздник «Ольшанские перезвоны» и военно-спортивная игра «За веру и Отечество».

По итогам фестиваля саратовские школьники получили дипломы I и II степени за активное участие. Кадеты не только показали себя, но и почтили память павших — и тех, кто сражался в Великую Отечественную, и тех, кто сегодня на передовой.